Фанаты скандируют оскорбления в адрес Дзюбы на матче с Сан-Марино

Фанаты скандируют оскорбительные кричалки в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, передает "Спорт-Экспресс".

Встреча проходит в Серравалле на стадионе "Олимпико". Отмечается, что нецензурные кричалки доносятся с гостевой трибуны арены.

После первого тайма сборная России ведет в счете — 2:0. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что два футболиста дебютируют в составе сборной России в официальных матчах.