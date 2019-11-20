На «Первом канале» показали оскорбления в адрес Дзюбы

В трансляцию «Первого канала» попали нецензурные оскорбления, которые болельщики выкрикивали в адрес игрока сборной России Артема Дзюбы во время матча с Сан-Марино. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на эфир канала.

Видео с трибуны, на котором слышны выкрики, опубликовано в Twitter-аккаунте OnlineOnTour

«Дзюба, Дзюба, иди ***», — скандировали болельщики.

Сборная РФ еще до этого обеспечила себе выход в финальную стадию Евро-2020, заняв второе место в группе I.