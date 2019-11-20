В трансляцию «Первого канала» попали нецензурные оскорбления, которые болельщики выкрикивали в адрес игрока сборной России Артема Дзюбы во время матча с Сан-Марино. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на эфир канала.
Видео с трибуны, на котором слышны выкрики, опубликовано в Twitter-аккаунте OnlineOnTour.
«Дзюба, Дзюба, иди ***», — скандировали болельщики.
В последнем матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино российская команда одержала победу со счетом 5:0. Голы забили Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.
Сборная РФ еще до этого обеспечила себе выход в финальную стадию Евро-2020, заняв второе место в группе I.
Как сообщал «Рамблер», после игры главный тренер сборной России Станислав Черчесов раскритиковал фанатов, оскорблявших Дзюбу и заявил, что у него «нет слов», а в Российском футбольном союзе этих людей назвали «псевдоболельщиками».