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Вратарь «Спартака» Артём Ребров столкнулся с мошенничеством 

News.ru + ещё 9 1 час назад
Мошенники оформили на Реброва кредитную карту
Фото: News.ru
Вратарь футбольного клуба «Спартак» Артём Ребров столкнулся с мошенниками, на его имя завели кредитную карту.
Директор по безопасности «Спартака» Максим Шумилов обратился в полицию из-за данного инцидента, органы начали проверку, сообщает Sport24.
По словам футболиста, с ним связались представители банка «Тинькофф» и сообщили, что на его паспорт открыта кредитная карта, однако Ребров утверждает, что не обращался в банк.
Ранее News.ru сообщал, что сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счётом 5:0 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы. Первый мяч на 3-й минуте забил полузащитник российской команды Далер Кузяев. На 19-й минуте счёт удвоил защитник Сергей Петров. Во втором тайме отличились полузащитники Ал