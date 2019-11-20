Роналду тайно женился

По информации источника журнала Novella 2000, на днях футболист сочетался браком со своей давней подругой Джорджиной Родригес на тайной церемонии в Марокко.

Официального подтверждения информации пока не поступало, однако издание пообещало вскоре опубликовать фотографии со свадьбы Роналду.