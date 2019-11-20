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Роналду тайно женился 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
Роналду тайно женился
Фото: РИА Новости
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду тайно женился, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на итальянские СМИ.
По информации источника журнала Novella 2000, на днях футболист сочетался браком со своей давней подругой Джорджиной Родригес на тайной церемонии в Марокко.
Официального подтверждения информации пока не поступало, однако издание пообещало вскоре опубликовать фотографии со свадьбы Роналду.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе с 2016 года. В 2017 году у них родилась дочь. У португальца есть еще трое детей от суррогатных матерей.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Футбол , Прочее , Джорджина Родригес , Криштиану Роналду , Reuters
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