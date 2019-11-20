В Италии сообщили о свадьбе Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.

По информации издания, свадьба прошла на днях в Марокко и была закрытой. Итальянское издание пообещало опубликовать снимки с церемонии бракосочетания.

34-летний португалец вместе со своей девушкой воспитывает четырех детей. В ноябре 2017 года у пары родилась дочь. Помимо девочки, Роналду и Родригес воспитывают троих детей от суррогатной матери.

Ранее сообщалось, что невеста Роналду приревновала игрока к португальской актрисе.