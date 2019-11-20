Российский футболист исчез в Турции

Российский футболист Заур Садаев , выступающий за турецкий клуб «Анкарагюджю», перестал выходить на связь с клубом после перерыва на матчи национальных сборных. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Sport Arena.

По словам главного тренера «Анкарагюджю» Мустафы Каплана, футболисту придется объясниться перед клубом и фанатами за свое исчезновение.

Заур Садаев начал выступать за турецкий клуб в феврале 2019 года на правах аренды, а летом подписал полноценный контракт.

Россиянин провел в составе «Анкарагюджю» 10 матчей, ни в одном из них он не отметился результативными действиями.