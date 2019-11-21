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Рекорды по прибыли: как шейхи подняли «Ман Сити» 

Газета.Ru 38 минут назад
Рекорды по прибыли: как шейхи подняли «Ман Сити»
Фото: Газета.Ru
Около 11 лет владельцем «Манчестер Сити» является шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян. Под его руководством клуб показывает рекордные доходы и прибыль за всю его историю. Как «Ман Сити» пришел к успеху и сколько это стоило — в материале «Газеты.Ru».
Первый иностранный владелец «Ман Сити»
Впервые клуб был приобретен не гражданином Великобритании сравнительно недавно — в 2007 году. Тогда команду «горожан» купил за $43 млн (плюс $119 млн долгов) таиландский бизнесмен Таксин Чиннават.
Новый функционер «Сити» почти сразу после покупки рассказал о своих далеко идущих планах на клуб. Стоит отметить, что до 2002 года команде не удавалось надолго закрепиться в Английской премьер-лиги, а до 2003 она на протяжении 24 лет не выходила в еврокубки. Чиннават намеревался изменить это.
«В первый год наша цель — войти в десятку, во второй год — в шестерку, а на третий год мы будем бороться за путевку в Лигу чемпионов» — заявил тогда новый владелец.
Но уже через год бизнесмену пришлось расстаться с «Ман Сити». В конце лета 2008 года Чиннават встретился в Дубае, ОАЭ, с шейхами, которые выкупили сначала 90% акций клуба, а через год — еще 10%, таким образом став единоличными владельцами «горожан».

Шейхи у руля

Итак, после изменения владельцев клуба финансовая структура стала состоять из члена правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби и мужа дочери правителя Дубая шейха Мохаммеда аль-Мактума, шейха Мансура ибн Зайд Аль Нахайяна, а также его посредников Сулеймана Аль Фахима и Халида Аль Мухайри.
Как и у предыдущего функционера, у шейха главной задачей было возвращение команды в число европейских топ-клубов.
Ибн Зайд Аль Нахайян заявил, что первой главной задачей является закупка для «Ман Сити» топовых игроков, а финансирование команды не является проблемой. За первый год владелец приобрел 12 игроков, в число которых вошли Венсан Компани, Робиньо, Пабло Саболетта и другие.
Но даже при таком звездном составе команда не порадовала болельщиков блестящими результатами, оказавшись к концу сезона лишь на десятом месте турнирной таблицы национального чемпионата.
И все же это не помешало владельцам из ОАЭ продолжить трансферную политику, закупившись за следующий год еще восемью игроками, в том числе Гаретом Барри, Силвиньо, Коло Туре и другими.
В конце 2009 года боссы «Манчестер Сити» приняли решение расстаться с главным тренером команды Марком Хьюзом в связи с неудовлетворительными результатами, которые показывали игроки под его руководством.
На его место был приглашен Роберто Манчини, под руководством которого команда вышла наконец в Лигу Европы и Лигу чемпионов.
Вместе с итальянским специалистом впервые с 1976 года «горожане» выиграли трофей — Кубок Англии. А также стали чемпионами АПЛ, чего не могли достичь более 40 лет. Позже «Ман Сити» выигрывали национальный чемпионат еще три раза — последний был с Хосепом Гвардиолой в 2019 году.
Стоит отметить, что с приходом шейхом «горожане» четыре раза становились обладателями Кубка Английской лиги и трижды — Суперкубка. Однако за все это время «Сити» так и не удалось выиграть ни один из еврокубков.

Высокая доходность

За все то время, что Мансур ибн Зайд Аль Нахайян с помощниками управляет клубом, он смог побить рекорды по доходности, которая продолжает расти на протяжении 11 лет. За минувший год этот показатель достиг £535,2 млн Эта сумма на 6,9% превышает доход «горожан» в прошлом финансовом году.
Что касается прибыли, то клуб под руководством шейха выходит в плюс на протяжении пяти лет. Так, в прошлом году прибыльность «Ман Сити» составила £10,1 млн Отметим, что соотношение зарплатного фонда от выручки продолжается держаться на уровне 59%.
Одной из причин, по которой клуб показывает такие финансовые успехи, является смена спонсора, который выплачивает £650 млн за 10 лет. Также за прошедший год «Сити» получил от вещания £55 млн

Не все спокойно в Соединенном Королевстве

Из-за расточительной трансферной политики у «Ман Сити» возникли проблемы с финансовым фэйр-плей еще в 2014 году.
У клуба запросили финансовую ведомость, которая, как оказалось позже, оказалась недостоверной. Таким образом, команде грозит отстранение от еврокубков.
Стоит отметить, что «горожане» пытались оспорить решение о возбуждении дела в их отношении, однако оно было отстранено Спортивным арбитражным судом (CAS).
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Теги:
Футбол , Премьер-лига , Статьи , Марк Хьюз , Гарет Барри , Роберто Манчини , Венсан Компани , Газета.Ru
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