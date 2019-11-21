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Черчесов от души поблагодарил российских болельщиков 

News.ru + ещё 9 42 минуты назад
Черчесов от души поблагодарил болельщиков
Фото: globallookpress.com
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил искреннюю благодарность российским болельщикам за поддержку команды во время отборочных матчей на ЕВРО-2020. Текст обращения он разместил на своей странице в Instagram.
Мы старались не только выполнить главную турнирную задачу, но и показывать яркий, зрелищный футбол для своих многочисленных болельщиков, которые искренне поддерживали сборную. Огромное вам спасибо. До встречи на ЕВРО! — говорится в его сообщении.
Ранее News.ru сообщал, что 19 ноября сборная России провела заключительный матч отборочного турнира Евро-2020 против команды Сан-Марино и одержала убедительную победу — 5:0. После игры Станислав Черчесов высказался о поведении болельщиков, которые по ходу встречи выкрикивали в адрес форварда сборной Артёма Дзюбы оскорбления. Главный тренер россиян выразил недоумение: «Чьи болельщики были?». И добавил, что у него просто нет слов.
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Теги:
Футбол , Станислав Черчесов , СБОРНАЯ РОССИИ
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