Черчесов от души поблагодарил болельщиков

Черчесов от души поблагодарил российских болельщиков

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил искреннюю благодарность российским болельщикам за поддержку команды во время отборочных матчей на ЕВРО-2020. Текст обращения он разместил на своей странице в Instagram.

Ранее News.ru сообщал, что 19 ноября сборная России провела заключительный матч отборочного турнира Евро-2020 против команды Сан-Марино и одержала убедительную победу — 5:0. После игры Станислав Черчесов высказался о поведении болельщиков, которые по ходу встречи выкрикивали в адрес форварда сборной Артёма Дзюбы оскорбления. Главный тренер россиян выразил недоумение: «Чьи болельщики были?». И добавил, что у него просто нет слов.