Роналду ответил на сообщения о своей свадьбе

Криштиану Роналду опроверг сообщения о своей тайной свадьбе

Появившиеся накануне новости о том, что обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду наконец-то «завязал» с холостяцкой жизнью, стали почти сенсацией. Ведь в официальные отношения в свое время не удалось затащить даже красавице Ирине Шейк . Та же участь пока досталась и нынешней подруге футболиста Джорджине Родригес, с которой он встречался больше положенного.

Криштиану Роналдо отрицает, что тайно женился на Джорджине Родригес спустя всего несколько недель, после того, как объявил о помолвке с бывшей продавщицей. Мол, церемония была скромной, на которой присутствовали самые близкие. И оказалось, что фейковую новость сообщил итальянский журнал Novella 2000, а мировые СМИ подхватили сенсацию.

Как отмечает Daily Mail, в том что сплетни о свадьбе звезды футбола появляются с завидной регулярностью, виноват отчасти и сам Роналду. Он без устали признается, что пропал бы без своей возлюбленной, не забывая называть ее «своей мечтой».