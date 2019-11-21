Оскорблявшим Дзюбу придумали наказание

Оскорблявшим Дзюбу болельщикам могут запретить посещение матчей Евро-2020

В настоящее время в РФС устанавливают личности тех, кто занимался провокациями на игре в Сан-Марино.

Болельщикам, которые оскорбляли капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу, могут запретить посещать матчи Евро-2020. Такого наказания для них будет добиваться Российский футбольный союз.

По словам его генсека РФС Александра Алаева, те, кто позволил себе грубость в отношении Дзюбы, не являются болельщиками.

«Им не места на стадионе», — заявил он.