По пути Роналду: Миранчука отправляют в «Ювентус»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук может стать игроком туринского «Ювентуса». По информации итальянских СМИ, клубы уже достигли договоренности о трансфере летом 2020 года.

Один из лучших игроков текущего состава московского «Локомотива» Алексей Миранчук близок к тому, чтобы продолжить карьеру за рубежом. В последнее время 24-летнего полузащитника все чаще сватают в Италию, где его уже ждет туринский «Ювентус». Итальянское издание Sport Mediaset подлило масла в огонь и сообщило, что стороны уже провели переговоры и даже достигли взаимопонимания.

Свою заметку журналисты озаглавили оригинально: «Ювентус» зарезервировал Миранчука: он может пойти по стопам Роналду и де Лигта».

Действительно, Криштиану Роналду и Маттейс де Лигт имеют своеобразную историю перехода в стан «Старой синьоры»: оба забивали важные мячи в ворота «бьянконери», после чего переехали в Турин, где играют до сих пор. Миранчук в этом плане практически полностью походит на португальца и голландца, ведь Алексей во время группового этапа Лиги чемпионов в двух матчах огорчал голкипера «Ювентуса» Войцеха Щенсны. После очных встреч в СМИ активно пошли разговоры, что итальянцы всерьез рассматривают вариант с приобретением российского полузащитника. Как утверждает источник, «Локомотив» готов расстаться со своим лидером за €40 млн Sport Mediaset сообщает, что переговоры между двумя клубами прошли не напрямую, а через посредника, которым выступил Габриэле Джуффрида, договорившийся с коллегами из Москвы. Причем сама суть соглашения заключается в первоочередном праве покупки Миранчука летом 2020 года. Кроме того, итальянские СМИ подчеркивают, что в случае, если трансфер не состоится, то переход российского хавбека будет запланирован на зимнее трансферное окно сезона-2020/21. Этого права, как утверждается, добился спортивный директор Фабио Паратичи , представляющий интересы «Ювентуса».

Данные подробности в «Локомотиве» игнорировать не стали. В частности, председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков не подтвердил появившуюся информацию, но и не опроверг.

«На заборах много чего пишут», — цитирует Мещерякова «Чемпионат.com».

Более красноречивым оказался непосредственный агент Алексея Миранчука Вадим Шпинев . По его словам, никакой авторизации на его клиента «Локомотив» не проводил, да и об агенте Джуффриде он ничего не слышал.

«Мне неизвестно ничего об этом агенте, который якобы выступает посредником. Насколько я знаю, «Локомотив» никому никаких авторизаций на Алексея Миранчука не давал. Договоренность с «Ювентусом» об его трансфере? Я об этом ничего не знаю. «Локомотив» и «Юве» — серьезные европейские клубы. Если мы захотим, то будем вести переговоры. И сделаем это официально и открыто», — заявил представитель Миранчука.

Примечательно, что ранее еще одно итальянское издание даже обозначило ценник как на Алексея Миранчука, так и на его брата-близнеца Антона, также играющего за «Локомотив».

Так, Calciomercato.com утверждает, что «железнодорожники» готовы продать двух своих воспитанников за общую сумму в €100 млн При этом на братьев разный ценник: стоимость трансфера Алексея Миранчука составляет €60 млн, а Антона — €40 млн «Чемпионат.сom» же сообщает, что «Локомотив» готов расстаться со своими игроками за €25 млн сразу.

Сами красно-зеленые каких-либо конкретных сумм не обозначают. Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб «ценит Миранчуков гораздо дороже, и они для команды бесценны».

«Что прописано в контрактах — это между ними, их представителями и нами. Они для нас бесценны. Информация про €100 млн не фигурировала ни в каких переговорах. По крайней мере, у меня», — цитирует Кикнадзе «Спорт день за днем».

Алексей и Антон Миранчуки являются воспитанниками московского «Локомотива». Вместе с красно-зелеными они трижды выигрывали Кубок России, один раз — Суперкубок страны, а в сезоне-2017/18 привели команду к чемпионству в национальном первенстве. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает обоих хавбеков по €16 млн каждого. И у Алексея, и у Антона контракты рассчитаны до 30 июня 2021 года. В текущем сезоне Алексей Миранчук провел 16 матчей во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей и три голевые передачи. В активе его брата три гола при одном ассисте.