По пути Роналду: Миранчука отправляют в «Ювентус» 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Нелепый пенальти бразильца лишил команду кубка
Нелепый пенальти бразильца лишил команду кубка
Футбол
Мейвезер анонсировал возвращение на ринг
Мейвезер анонсировал возвращение на ринг
Бокс
«Боялась опозорить Россию»
«Боялась опозорить Россию»
Фигурное катание
Почеттино оставил послание игрокам «Тоттенхэма»
Почеттино оставил послание игрокам «Тоттенхэма»
Футбол
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
19:30
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
14:00
Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
16:30
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
15:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
Борнмут
18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал
Арсенал
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
23 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
15:00
Барселона Барселона
Бетис
Бетис
18:00
Валенсия Валенсия
Гранада
Гранада
20:30
Атлетико М Атлетико М
23 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Фортуна
Фортуна
17:30
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
17:30
Шальке-04 Шальке-04
24 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Сочи Сочи
Урал
Урал
14:00
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
16:30
Краснодар Краснодар
24 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
24 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
14:00
Хетафе Хетафе
Осасуна
Осасуна
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Эйбар
Эйбар
18:00
Алавес Алавес
24 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Майнц Майнц
25 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Вальядолид Вальядолид
29 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
22:30
Унион Унион

По пути Роналду: Миранчука отправляют в «Ювентус» 

Газета.Ru 1 час назад
По пути Роналду: Миранчука отправляют в «Ювентус»
Фото: Газета.Ru
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук может стать игроком туринского «Ювентуса». По информации итальянских СМИ, клубы уже достигли договоренности о трансфере летом 2020 года.
Один из лучших игроков текущего состава московского «Локомотива» Алексей Миранчук близок к тому, чтобы продолжить карьеру за рубежом. В последнее время 24-летнего полузащитника все чаще сватают в Италию, где его уже ждет туринский «Ювентус». Итальянское издание Sport Mediaset подлило масла в огонь и сообщило, что стороны уже провели переговоры и даже достигли взаимопонимания.
Свою заметку журналисты озаглавили оригинально: «Ювентус» зарезервировал Миранчука: он может пойти по стопам Роналду и де Лигта».
Действительно, Криштиану Роналду и Маттейс де Лигт имеют своеобразную историю перехода в стан «Старой синьоры»: оба забивали важные мячи в ворота «бьянконери», после чего переехали в Турин, где играют до сих пор. Миранчук в этом плане практически полностью походит на португальца и голландца, ведь Алексей во время группового этапа Лиги чемпионов в двух матчах огорчал голкипера «Ювентуса» Войцеха Щенсны. После очных встреч в СМИ активно пошли разговоры, что итальянцы всерьез рассматривают вариант с приобретением российского полузащитника. Как утверждает источник, «Локомотив» готов расстаться со своим лидером за €40 млн Sport Mediaset сообщает, что переговоры между двумя клубами прошли не напрямую, а через посредника, которым выступил Габриэле Джуффрида, договорившийся с коллегами из Москвы. Причем сама суть соглашения заключается в первоочередном праве покупки Миранчука летом 2020 года. Кроме того, итальянские СМИ подчеркивают, что в случае, если трансфер не состоится, то переход российского хавбека будет запланирован на зимнее трансферное окно сезона-2020/21. Этого права, как утверждается, добился спортивный директор Фабио Паратичи, представляющий интересы «Ювентуса».
Данные подробности в «Локомотиве» игнорировать не стали. В частности, председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков не подтвердил появившуюся информацию, но и не опроверг.
«На заборах много чего пишут», — цитирует Мещерякова «Чемпионат.com».
Более красноречивым оказался непосредственный агент Алексея Миранчука Вадим Шпинев. По его словам, никакой авторизации на его клиента «Локомотив» не проводил, да и об агенте Джуффриде он ничего не слышал.
«Мне неизвестно ничего об этом агенте, который якобы выступает посредником. Насколько я знаю, «Локомотив» никому никаких авторизаций на Алексея Миранчука не давал. Договоренность с «Ювентусом» об его трансфере? Я об этом ничего не знаю. «Локомотив» и «Юве» — серьезные европейские клубы. Если мы захотим, то будем вести переговоры. И сделаем это официально и открыто», — заявил представитель Миранчука.
Примечательно, что ранее еще одно итальянское издание даже обозначило ценник как на Алексея Миранчука, так и на его брата-близнеца Антона, также играющего за «Локомотив».
Так, Calciomercato.com утверждает, что «железнодорожники» готовы продать двух своих воспитанников за общую сумму в €100 млн При этом на братьев разный ценник: стоимость трансфера Алексея Миранчука составляет €60 млн, а Антона — €40 млн «Чемпионат.сom» же сообщает, что «Локомотив» готов расстаться со своими игроками за €25 млн сразу.
Сами красно-зеленые каких-либо конкретных сумм не обозначают. Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб «ценит Миранчуков гораздо дороже, и они для команды бесценны».
«Что прописано в контрактах — это между ними, их представителями и нами. Они для нас бесценны. Информация про €100 млн не фигурировала ни в каких переговорах. По крайней мере, у меня», — цитирует Кикнадзе «Спорт день за днем».
Алексей и Антон Миранчуки являются воспитанниками московского «Локомотива». Вместе с красно-зелеными они трижды выигрывали Кубок России, один раз — Суперкубок страны, а в сезоне-2017/18 привели команду к чемпионству в национальном первенстве. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает обоих хавбеков по €16 млн каждого. И у Алексея, и у Антона контракты рассчитаны до 30 июня 2021 года. В текущем сезоне Алексей Миранчук провел 16 матчей во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей и три голевые передачи. В активе его брата три гола при одном ассисте.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Зарплата Моуринью в "Тоттенхэме" будет в два раза больше, чем у Почеттино Зарплата Моуринью в "Тоттенхэме" будет в два раза больше, чем у Почеттино Миранчук летом может перейти из "Локомотива" в "Ювентус" Миранчук летом может перейти из "Локомотива" в "Ювентус" Агента Бэйла ищет валлийцу клуб в АПЛ Агента Бэйла ищет валлийцу клуб в АПЛ
Комментарии 
Теги:
Футбол , Статьи , Фабио Паратичи , Вадим Шпинев , Анатолий Мещеряков , Алексей Миранчук , Антон Миранчук , Василий Кикнадзе , Криштиану Роналду , Локомотив , Чемпионат.com
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нелепый пенальти бразильца лишил команду кубка
Нелепый пенальти бразильца лишил команду кубка
Мейвезер анонсировал возвращение на ринг
Мейвезер анонсировал возвращение на ринг
«Боялась опозорить Россию»
«Боялась опозорить Россию»
Почеттино оставил послание игрокам «Тоттенхэма»
Почеттино оставил послание игрокам «Тоттенхэма»
«Автомобилист» поднялся в зону плей-офф
«Автомобилист» поднялся в зону плей-офф
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Как накажут обидчиков Дзюбы
02:51
Как накажут обидчиков Дзюбы
Футбол Статьи
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение