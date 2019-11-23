«Ни за какие деньги»: украинский тренер отрекся от РФ

Бывший главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб заявил, что не поедет в Россию «ни за какие деньги». Об этом сообщает белорусское издание «Прессбол»

"Давайте я сразу отвечу, чтобы больше этой темой меня не дергали. Беларусь для меня — да. Любая постсоветская страна — да. Кроме России. Кто прав, рассудит только время. Но, я думаю, мы ни в чем не виноваты. Украина была бы виновата лишь в том случае, если бы пришла на чью-то территорию. К сожалению, пришли на нашу. Считаю, не следовало приходить — мы сами прекрасно разобрались бы в этом", — сказал Вернидуб.

Он не первый раз делает подобные заявления. Так, в июле тренер с незалежной посетовал на игроков «Зари», массово уехавших играть в Россию после войны, начатой Киевом против ЛНР.

В ноябре Вернидуб стал главным тренером белорусского клуба «Шахтер. С 2012 по 2019 годы возглавлял „Зарю“, с которой завоевал третье место в чемпионате страны. Был признан лучшим тренером Украины в 2018 году. С 1997 по 2000 год играл за петербургский „Зенит“