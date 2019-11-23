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«Ни за какие деньги»: украинский тренер отрекся от РФ 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
«Ни за какие деньги»: украинский тренер отрекся от РФ
Фото: Соцсети
Бывший главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб заявил, что не поедет в Россию «ни за какие деньги». Об этом сообщает белорусское издание «Прессбол».
"Давайте я сразу отвечу, чтобы больше этой темой меня не дергали. Беларусь для меня — да. Любая постсоветская страна — да. Кроме России. Кто прав, рассудит только время. Но, я думаю, мы ни в чем не виноваты. Украина была бы виновата лишь в том случае, если бы пришла на чью-то территорию. К сожалению, пришли на нашу. Считаю, не следовало приходить — мы сами прекрасно разобрались бы в этом", — сказал Вернидуб.
Он не первый раз делает подобные заявления. Так, в июле тренер с незалежной посетовал на игроков «Зари», массово уехавших играть в Россию после войны, начатой Киевом против ЛНР.
В ноябре Вернидуб стал главным тренером белорусского клуба «Шахтер. С 2012 по 2019 годы возглавлял „Зарю“, с которой завоевал третье место в чемпионате страны. Был признан лучшим тренером Украины в 2018 году. С 1997 по 2000 год играл за петербургский „Зенит“.
Ранее „Рамблер“ сообщал, что Вернидуб обрадовался за сына-футболиста, который отказался от предложения из России, и уехал играть в Азербайджан, чтобы получать зарплату в два раза меньше.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии226 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Футбол , Прочее , Юрий Вернидуб , Зенит
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