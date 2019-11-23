«Ни за какие деньги»: украинский тренер отрекся от РФ

Украинский тренер объяснил нежелание работать в российских клубах

Бывший главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб заявил, что не поедет в Россию «ни за какие деньги». Его слова приводит «Прессбол».

«Давайте я сразу отвечу, чтобы больше этой темой меня не дергали. Беларусь для меня — да. Любая постсоветская страна — да. Кроме России. Кто прав, рассудит только время. Но, я думаю, мы ни в чем не виноваты. Украина была бы виновата лишь в том случае, если бы пришла на чью-то территорию. К сожалению, пришли на нашу», — сказал Вернидуб.

В июле Вернидуб высказался об игроках «Зари», выбравших российские клубы. «Я просто их не понимал. Понимал их в одном — короткая жизнь спортивная, все хотят заработать денег и чувствовать себя нормально, но не все измеряется деньгами, и прежде всего должно быть мышление, сердце и понимание той ситуации, которая сложилась», — заявил он.

Вернидуб был признан лучшим тренером Украины в 2018 году. С 2012-го по 2019-й он возглавлял «Зарю», с которой завоевал бронзовые медали чемпионата страны. В ноябре текущего года занял пост главного тренера белорусского клуба «Шахтер.