Девушка Роналду снялась топлес

На фотографии Родригес позирует топлес спиной к фотографу. Модель сидит на полу на коленях в серых тренировочных штанах и платке Chanel на голове. Грудь она прикрывает руками и концом платка. Пост набрал почти 1,4 миллиона лайков.

Большинство пользователей восхитил внешний вид Родригес.

«Вот поэтому тебя и выбрал Криштиану Роналду», — написал один из них.

Но были и те, кто раскритиковал ее позу.

«Я не думаю, что вам нужно так сильно отставлять задницу. Вы более элегантны, когда вы позируете нормально, вам это не нужно, на самом деле», — написал один из пользователей.

В августе 2019 года Джорджина Родригес снялась в рекламе нижнего белья бренда Yamamay, которая была раскритикована пользователями соцсетей. В видео Родригес и другие модели танцуют в белье. Подписчиков модели восхитила ее физическая форма и расстроило отсутствие плюс-сайз моделей.