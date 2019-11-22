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Девушка Роналду снялась топлес 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Девушка Роналду снялась топлес
Фото: РИА Новости
Испанская модель и невеста португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала откровенное фото в социальных сетях. Пост доступен в Instagram-аккаунте Родригес.
На фотографии Родригес позирует топлес спиной к фотографу. Модель сидит на полу на коленях в серых тренировочных штанах и платке Chanel на голове. Грудь она прикрывает руками и концом платка. Пост набрал почти 1,4 миллиона лайков.
Большинство пользователей восхитил внешний вид Родригес.
«Вот поэтому тебя и выбрал Криштиану Роналду», — написал один из них.
Но были и те, кто раскритиковал ее позу.
«Я не думаю, что вам нужно так сильно отставлять задницу. Вы более элегантны, когда вы позируете нормально, вам это не нужно, на самом деле», — написал один из пользователей.
В августе 2019 года Джорджина Родригес снялась в рекламе нижнего белья бренда Yamamay, которая была раскритикована пользователями соцсетей. В видео Родригес и другие модели танцуют в белье. Подписчиков модели восхитила ее физическая форма и расстроило отсутствие плюс-сайз моделей.
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Теги:
Футбол , Прочее , Джорджина Родригес , Криштиану Роналду , Chanel
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