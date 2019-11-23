Пьяный футболист устроил полуголые танцы в ночном клубе 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
"Если игрок хочет играть в РФ, то ему важны только деньги"
"Если игрок хочет играть в РФ, то ему важны только деньги"
Футбол
Макгрегор обманул всех фанатов UFC
Макгрегор обманул всех фанатов UFC
MMA
"Конор не победит Хабиба никогда"
"Конор не победит Хабиба никогда"
MMA
"Ни за какие деньги": украинский тренер отрекся от РФ
"Ни за какие деньги": украинский тренер отрекся от РФ
Футбол
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
2 3
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
2 1
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
3 3
Падерборн 07 Падерборн 07
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
1 2
Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
14:00
Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
16:30
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
15:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Арсенал
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
18:00
Лестер Сити Лестер Сити
23 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
15:00
Барселона Барселона
Бетис
Бетис
18:00
Валенсия Валенсия
Гранада
Гранада
20:30
Атлетико М Атлетико М
23 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Фортуна
Фортуна
17:30
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
17:30
Шальке-04 Шальке-04
24 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Сочи Сочи
Урал
Урал
14:00
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
16:30
Краснодар Краснодар
24 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
24 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
14:00
Хетафе Хетафе
Осасуна
Осасуна
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Эйбар
Эйбар
18:00
Алавес Алавес
24 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Майнц Майнц
25 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Вальядолид Вальядолид
29 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
22:30
Унион Унион
30 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
16:30
Урал Урал
Ахмат
Ахмат
19:00
Рубин Рубин
30 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Челси
Челси
18:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
30 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
15:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:00
Эйбар Эйбар
Мальорка
Мальорка
20:30
Бетис Бетис
30 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Фортуна Фортуна
Герта
Герта
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Кёльн
Кёльн
17:30
Аугсбург Аугсбург

Пьяный футболист устроил полуголые танцы в ночном клубе 

Рамблер + ещё 7 10 минут назад
Пьяный футболист устроил полуголые танцы в ночном клубе
Фото: Reuters
Футболист «Челси» и сборной Англии Росс Баркли устроил пьяные полуголые танцы в мусульманской стране. Полузащитник отличился скандалом в Дубае, пишет Daily Mail.
Выходку футболиста запечатлели посетители ночного клуба.
Выяснилось, что Баркли получил травму лодыжки и ему дали небольшой отпуск на время перерыва в премьер-лиге, связанном с отборочными матчами чемпионата Европы. Однако футболист решил не лечиться, а развлекаться.
Теперь тренер Фрэнк Лэмпард может снова обрушить на него свой гнев, ведь спортсмен попадает в неприглядные ситуации не первый раз. В сентябре Баркли поругался с ливерпульским таксистом, будучи нетрезвым. Спортсмен разбросал по салону машины чипсы и отказался платить штраф за хулиганство. Полицейские отвели его к банкомату и заставили снять деньги.
В нынешнем сезоне 25-летний Баркли провел 9 матчей и забил 1 гол. «Челси» купил его у «Эвертона» полтора года назад за 16 млн евро.
Ранее «Рамблер» сообщал, что пьяный футболист устроил ралли с полицией, а когда его задержали, похвастался зарплатой.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии3 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Футбол , Фрэнк Лэмпард
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Если игрок хочет играть в РФ, то ему важны только деньги»
«Если игрок хочет играть в РФ, то ему важны только деньги» 2
Макгрегор обманул всех фанатов UFC
Макгрегор обманул всех фанатов UFC
«Конор не победит Хабиба никогда»
«Конор не победит Хабиба никогда»
«Ни за какие деньги»: украинский тренер отрекся от РФ
«Ни за какие деньги»: украинский тренер отрекся от РФ 226
Олимпийский чемпион призвал Загитову завершить карьеру
Олимпийский чемпион призвал Загитову завершить карьеру 20
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Как накажут обидчиков Дзюбы
02:51
Как накажут обидчиков Дзюбы
Футбол Статьи
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение