Пьяный футболист устроил полуголые танцы в ночном клубе

Футболист «Челси» и сборной Англии Росс Баркли устроил пьяные полуголые танцы в мусульманской стране. Полузащитник отличился скандалом в Дубае, пишет Daily Mail

Выходку футболиста запечатлели посетители ночного клуба.

Выяснилось, что Баркли получил травму лодыжки и ему дали небольшой отпуск на время перерыва в премьер-лиге, связанном с отборочными матчами чемпионата Европы. Однако футболист решил не лечиться, а развлекаться.

Swear man can we sell this scrub in January already ffs, average footballer who isnt serious



When we got players like Gilmour & Gallagher who got more ability & genuinely want to play for ushttps://t.co/9ui8KvWBUP— DonkeysOut (@CarvalhoJTElite) November 22, 2019 Теперь тренер Фрэнк Лэмпард может снова обрушить на него свой гнев, ведь спортсмен попадает в неприглядные ситуации не первый раз. В сентябре Баркли поругался с ливерпульским таксистом, будучи нетрезвым. Спортсмен разбросал по салону машины чипсы и отказался платить штраф за хулиганство. Полицейские отвели его к банкомату и заставили снять деньги.

В нынешнем сезоне 25-летний Баркли провел 9 матчей и забил 1 гол. «Челси» купил его у «Эвертона» полтора года назад за 16 млн евро.