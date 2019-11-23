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Дзюба обратился к болельщикам после матча с «Рубином» 

Чемпионат.com + ещё 19 1 час назад
Дзюба обратился к болельщикам после матча с «Рубином»
Фото: РИА Новости
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:1).
«Спасибо за поддержку и добрые слова! Всех с победой! Важные три очка! Идём дальше», — написал Дзюба в своём «инстаграме».
«Зенит», набрав 39 очков, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч петербургский клуб проведёт 1 декабря с московским «Спартаком». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало матча в 19:00 мск.
Расписание матчей чемпионата России по футболу 2019-2020
В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором 10 забитых мячей, а также отдал девять результативных передач.
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Теги:
Футбол , Артем Дзюба , Спартак , Зенит
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