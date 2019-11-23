Фанаты подрались с российскими футболистами

Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ

Фанаты «Факела» выбежали на поле и подрались с футболистами. Так в Воронеже отмечают очередное поражение и начало зимнего перерыва



Лайк за атмосферу ФНЛ ❤ pic.twitter.com/8PlbcEaNn2— Sports.ru (@sportsru) 23 ноября 2019 г. После домашнего матча воронежского «Факела» против «Нижнего Новгорода» (0:2) в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ) фанаты хозяев выбежали на поле и устроили потасовку с футболистами.

После окончания домашней встречи с «Нижним Новгородом», фанаты хозяев выбежали на поле и устроили драку с футболистами. Конфликт удалось урегулировать лишь благодаря вмешательству стюардов и полиции.

По итогам 25-ти туров ФНЛ «Факел» занимает последнее 20-е место, имея 16 очков.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Анжи» Адиев возглавил команду ФНЛ «Чайка».