Сарри заявил о небольшой проблеме у Роналду

Сарри: у Роналду есть небольшая проблема

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о состоянии форварда команды Криштиану Роналду

«Я надеюсь, что Роналду вернётся к матчу Лиги чемпионов во вторник. У него есть небольшая проблема, которая в первую очередь влияет на него на тренировках, так как он изо всех сил пытается заниматься последовательно. Многое зависит от того, как он себя чувствует. Я согласился, что сейчас важно найти способ тренировки, который бы не усугублял ситуацию», — цитирует Сарри cайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Роналду не принимал участия в последнем матче «Ювентуса» с «Аталантой» (3:1). Во вторник команда Маурицио Сарри сыграет с мадридским «Атлетико» в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» одержал четвёртую победу подряд в Серии А.