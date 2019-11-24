МВД опровергло драку между игроками и фанатами «Факела»

МВД опровергло драку между футболистами и болельщиками «Факела»

Между футболистами «Факела» и болельщиками команды была словесная перепалка, драки не было, сообщили РИА Новости в главном управлении МВД России по Воронежской области. В отдел полиции был доставлен один болельщик, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

Встреча «Факела» и «Нижнего Новгорода» в рамках 25-го тура первенства ФНЛ состоялась в Воронеже в субботу и завершилась поражением хозяев со счетом 0:2.

На видеозаписи видно, что после финального свистка на поле выбежали несколько фанатов, которые попытались устроить драку с футболистами «Факела». В ситуацию вмешались стюарды и сотрудники полиции, которые вывели болельщиков с поля.

«Факел» после 25 туров набрал 16 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.