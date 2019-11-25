Зидан признался в любви к Мбаппе

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"Я давно влюбился в Мбаппе как в человека. Он уже приезжал к нам на просмотр, но это было совсем давно. Сейчас он просто наш соперник. Мы хотим провести хороший матч. Надо играть весь матч на пределе возможностей. ", — сказал Зидан.

По слухам, мадридский клуб активно интересуется французом. Форвард может перейти в "Реал" уже летом 2020 года.

Матч "Реал" — "ПСЖ" состоится 26 ноября в Мадриде.