Зидан признался в любви к Мбаппе 

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против французского "ПСЖ", передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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"Я давно влюбился в Мбаппе как в человека. Он уже приезжал к нам на просмотр, но это было совсем давно. Сейчас он просто наш соперник. Мы хотим провести хороший матч. Надо играть весь матч на пределе возможностей. ", — сказал Зидан.
По слухам, мадридский клуб активно интересуется французом. Форвард может перейти в "Реал" уже летом 2020 года.
Матч "Реал" — "ПСЖ" состоится 26 ноября в Мадриде.
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