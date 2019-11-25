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Хоккей
22 ноября

Российская Премьер-лига

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Тамбов
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Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

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Леванте
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Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

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Боруссия Д
Боруссия Д
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Падерборн 07 Падерборн 07
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Оренбург
Оренбург
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Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
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Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
2 1
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

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Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 3
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