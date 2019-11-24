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Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Уралом» 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
«Урал» и «Спартак» объявили составы на игру
Фото: fcsm_official Twitter
Московский футбольный клуб «Спартак» огласил стартовый команды на матч 17-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом».
Как сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter, с первых минут на поле появятся Александр Максименко, Илья Кутепов, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Айртон, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Наиль Умяров, Андре Шюррле, Алекс Крал Джордан Ларссон.
Встреча состоится 24 ноября на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало — 14:00 мск.
Ранее экс-футболист Александр Мостовой заявил, что у «Спартака» под руководством Доменико Тедеско противоречивые результаты.
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Теги:
Футбол , Илья Кутепов , Александр Максименко , Самуэль Жиго , Георгий Джикия , Александр Мостовой , Джордан Ларссон , Доменико Тедеско , Зелимхан Бакаев , Роман Зобнин , Наиль Умяров , Спартак , ФК "Урал"
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