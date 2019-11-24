«Сочи» упустил победу над «Уфой»

«Уфа»и «Сочи» не выявили победителя в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 1:1.
В составе «Сочи» на 25-й минуте забил Дмитрий Полоз. «Уфа» ответила голом Андреса Вомбергара на 85-й минуте.
Таким образом безвыигрышная серия «Уфы» достигла отметки в семь матчей, а «Сочи» не может победить уже на протяжении шести игр.
В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а «Сочи» на своём поле примет «Оренбург».
Ранее сообщалось, что «Динамо» одолело «Ростов» в РПЛ.