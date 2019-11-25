Болельщики «Витесса» требуют уволить Слуцкого 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Российской легкой атлетике пригрозили изоляцией
Российской легкой атлетике пригрозили изоляцией
Легкая атлетика
Зидан признался в любви к Мбаппе
Зидан признался в любви к Мбаппе
Футбол
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг WADA
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг WADA
Зимние виды спорта
Экс-президента ВФЛА Шляхтина обвинили в обмане
Экс-президента ВФЛА Шляхтина обвинили в обмане
Легкая атлетика
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
2 3
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
2 1
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
3 3
Падерборн 07 Падерборн 07
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
1 2
Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
1 2
Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
2 1
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Арсенал
Арсенал
2 2
Саутгемптон Саутгемптон
23 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 2
Барселона Барселона
Бетис
Бетис
2 1
Валенсия Валенсия
Гранада
Гранада
1 1
Атлетико М Атлетико М
23 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
2 0
Боруссия М Боруссия М
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
0 2
Вольфсбург Вольфсбург
Фортуна
Фортуна
0 4
Бавария Бавария
24 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
1 1
Сочи Сочи
Урал
Урал
0 0
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
1 2
Краснодар Краснодар
24 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
3 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
24 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
1 1
Хетафе Хетафе
Осасуна
Осасуна
1 2
Атлетик Б Атлетик Б
Эйбар
Эйбар
0 2
Алавес Алавес
24 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
4 0
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 5
Майнц Майнц
25 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Вальядолид Вальядолид
29 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
22:30
Унион Унион
30 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
16:30
Урал Урал
Ахмат
Ахмат
19:00
Рубин Рубин
30 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:00
Борнмут Борнмут
Челси
Челси
18:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
30 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
15:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:00
Эйбар Эйбар
Мальорка
Мальорка
20:30
Бетис Бетис
30 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Аугсбург Аугсбург
Герта
Герта
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Падерборн 07
Падерборн 07
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
14:00
Оренбург Оренбург
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
19:00
Спартак М Спартак М
1 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити
Норвич Сити
17:00
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Астон Вилла Астон Вилла
1 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Севилья
Севилья
14:00
Леганес Леганес
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Гранада Гранада
Эспаньол
Эспаньол
18:00
Осасуна Осасуна
1 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Фрайбург Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Вердер Вердер
2 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Краснодар
Краснодар
19:30
Тамбов Тамбов
ЦСКА
ЦСКА
19:30
Арсенал Арсенал
2 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Болельщики «Витесса» требуют уволить Слуцкого 

RT на русском + ещё 32 2 часа назад
Болельщики «Витесса» требуют уволить Слуцкого
Фото: AFP © Ben STANSALL
Голландский «Витесс», который возглавляет Леонид Слуцкий, потерпел четвёртое поражение подряд в чемпионате Нидерландов. Арнемцы отстали на девять очков от зоны Лиги чемпионов и делят четвёртое место с ещё двумя командами. Несмотря на то, что ранее специалист побил клубный рекорд по набранным очкам в первых десяти турах, болельщики в социальных сетях стали призывать к отставке российского тренера.
Для российского тренера Леонида Слуцкого настали тяжёлые времена в «Витессе». Клуб из Арнема потерпел под руководством экс-наставника сборной России и ЦСКА четвёртое поражение подряд в чемпионате Нидерландов. Хотя команда ещё остаётся в зоне еврокубков, болельщики уже требуют отставки Слуцкого.
Пока что кампания против него разворачивается только в Twitter. Фанаты запустили хэштег #SlutskyOut — «Слуцкий на выход». Им они сопровождают гневные комментарии об игре команды, которая в последнее время перестала набирать хоть какие-то очки в чемпионате страны. В последних неудачах винят именно российского специалиста за чрезмерно осторожную игру и отсутствие внятной тактики.
Болельщиков «Витесса» можно понять — в этом сезоне команда приучила совсем к другим результатам. В первых десяти турах арнемцы потеряли очки всего в трёх матчах. Они сыграли вничью с могучим «Аяксом» и «Хераклесом», а также потерпели разгром от ещё одного гранда по голландским меркам ПСВ. Заработав с командой 23 очка, Слуцкий побил клубный рекорд Рональда Кумана, державшийся с 2000 года, притом что тогда в составе было множество ярких футболистов, позднее раскрывшихся в более сильных лигах Европы.
Нынешний же состав «Витесса» сложно назвать звёздным. В нём ни один игрок не оценивается на трансферном рынке дороже €4 млн, а суммарная стоимость команды является шестой в чемпионате Голландии. Тем не менее арнемцы некоторое время занимали третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Аякса» всего на три очка. О большем болельщики «Витесса» вряд ли когда-либо мечтали.
Но затем наступила чёрная полоса, не заканчивающаяся до сих пор. «Витесс» стал проигрывать середнякам и аутсайдерам Эредивизи, таким как «Ден Хааг», «Эммен», «Гронинген» и «Спарта». Небольшим утешением для болельщиков в октябре стала победа над «Де Графсхапом» в Кубке Нидерландов, но в чемпионате положение команды заметно пошатнулось.
«Витесс» теперь делит четвёртое место с «Утрехтом» и «Виллемом II», а отставание от зоны Лиги чемпионов увеличилось до девяти очков. Арнемцы всё ещё входят в зону еврокубков, но в Нидерландах они шире, чем в других лигах, так как по окончании сезона сразу несколько команд продолжают борьбу за последнюю путёвку в Лигу Европы.
Для Слуцкого и три поражения подряд были худшим результатом, показанным за два года работы в Голландии, а четыре стали обновлением антирекорда. До этого «Витесс» под руководством российского специалиста переживал шестиматчевую серию без побед в прошлом сезоне, но тогда клуб хотя бы набрал пять очков и сыграл вничью с ПСВ и «Фейеноордом», а забитых мячей было целых 11. Сейчас же за четыре матча «Витесс» поразил ворота соперников всего дважды, а пропустил восемь раз.
Неудачи в обороне можно было бы списать на потерю Вячеслава Караваева — российский защитник до перехода в «Зенит» был одним из крепких игроков основы. Но из команды Слуцкого он ушёл ещё в начале сентября, задолго до начала безвыигрышной серии. Линия обороны «Витесса» с тех пор не перестраивалась, но из образцовой она постепенно превратилась в ненадёжную.
В попытке реанимировать команду Слуцкий решил отказаться от привычной схемы 4-4-2 в матче со «Спартой» и выпустить на позиции атакующего полузащитника новичка Кэйсукэ Хонду. 33-летний японец, хорошо знакомый тренеру по работе в ЦСКА, присоединился к «Витессу» в ноябре, и матч в Роттердаме должен был стать для него дебютным.
Но перемены не пошли на пользу. «Витесс» активно играл через Хонду, который также стал основным исполнителем стандартов. Только надолго вдохновения у команды не хватило. Стоило арнемцам дважды отдать инициативу в каждом тайме, как они получали в свои ворота по мячу, а отыгрываться уже не успевали.
Слуцкий после четвёртого проигранного матча сохранял спокойствия и уверял, что не переживает из-за призывов к своей отставке.
«Я не испытывал такого ранее. Это очень больно. Но мы должны продолжать усердно работать. После каждого поражения теряется уверенность. Это тяжело для команды и болельщиков. Я понимаю реакцию фанатов. Это нормально в такой ситуации. Волнуюсь ли я за своё место? Никогда этого не делаю. Зачем усиливать давление? Меня интересует только то, как улучшить качество игры. О себе никогда не беспокоюсь. Только смотрю на команду. Но ситуация болезненная», — цитирует Слуцкого Omroep Gelderland.
По данным издания, пока что судьба российского тренера в руководстве «Витесса» не обсуждается. Однако отмечается, что владелец клуба Валерий Ойф в курсе неудач команды, а технический директор Мохаммед Аллах вызовет Слуцкого для обсуждения сложившейся ситуации. В ближайшее время арнемцы встретятся на выезде с «Херенвеном», который опережают всего на два очка, а затем примут дома «Фейеноорд». В этих матчах Слуцкому нужно доказать, что команда продолжает бороться как минимум за попадание в Лигу Европы.
Лучшие моменты Премьер-лиги
RT на русском: последние новости
«Зенит» анонсировал матч со «Спартаком» в Twitter «Зенит» анонсировал матч со «Спартаком» в Twitter Арбитр Еськов отстранён от работы за судейство в матче «Оренбург» — «Ахмат» Арбитр Еськов отстранён от работы за судейство в матче «Оренбург» — «Ахмат» СМИ: Погба больше не хочет выступать за МЮ СМИ: Погба больше не хочет выступать за МЮ
Комментарии 
Теги:
Футбол , Леонид Слуцкий , Валерий Ойф , Вячеслав Караваев , Рональд Куман , Зенит , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российской легкой атлетике пригрозили изоляцией
Российской легкой атлетике пригрозили изоляцией
Зидан признался в любви к Мбаппе
Зидан признался в любви к Мбаппе 1
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг WADA
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг WADA 1
Экс-президента ВФЛА Шляхтина обвинили в обмане
Экс-президента ВФЛА Шляхтина обвинили в обмане
«Зенит» анонсировал матч со «Спартаком» в Twitter
«Зенит» анонсировал матч со «Спартаком» в Twitter
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Как накажут обидчиков Дзюбы
02:51
Как накажут обидчиков Дзюбы
Футбол Статьи
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение