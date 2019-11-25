Болельщики «Витесса» требуют уволить Слуцкого

Голландский «Витесс», который возглавляет Леонид Слуцкий , потерпел четвёртое поражение подряд в чемпионате Нидерландов. Арнемцы отстали на девять очков от зоны Лиги чемпионов и делят четвёртое место с ещё двумя командами. Несмотря на то, что ранее специалист побил клубный рекорд по набранным очкам в первых десяти турах, болельщики в социальных сетях стали призывать к отставке российского тренера.

Для российского тренера Леонида Слуцкого настали тяжёлые времена в «Витессе». Клуб из Арнема потерпел под руководством экс-наставника сборной России ЦСКА четвёртое поражение подряд в чемпионате Нидерландов. Хотя команда ещё остаётся в зоне еврокубков, болельщики уже требуют отставки Слуцкого.

Пока что кампания против него разворачивается только в Twitter. Фанаты запустили хэштег #SlutskyOut — «Слуцкий на выход». Им они сопровождают гневные комментарии об игре команды, которая в последнее время перестала набирать хоть какие-то очки в чемпионате страны. В последних неудачах винят именно российского специалиста за чрезмерно осторожную игру и отсутствие внятной тактики.

Болельщиков «Витесса» можно понять — в этом сезоне команда приучила совсем к другим результатам. В первых десяти турах арнемцы потеряли очки всего в трёх матчах. Они сыграли вничью с могучим «Аяксом» и «Хераклесом», а также потерпели разгром от ещё одного гранда по голландским меркам ПСВ. Заработав с командой 23 очка, Слуцкий побил клубный рекорд Рональда Кумана , державшийся с 2000 года, притом что тогда в составе было множество ярких футболистов, позднее раскрывшихся в более сильных лигах Европы.

Нынешний же состав «Витесса» сложно назвать звёздным. В нём ни один игрок не оценивается на трансферном рынке дороже €4 млн, а суммарная стоимость команды является шестой в чемпионате Голландии. Тем не менее арнемцы некоторое время занимали третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Аякса» всего на три очка. О большем болельщики «Витесса» вряд ли когда-либо мечтали.

Но затем наступила чёрная полоса, не заканчивающаяся до сих пор. «Витесс» стал проигрывать середнякам и аутсайдерам Эредивизи, таким как «Ден Хааг», «Эммен», «Гронинген» и «Спарта». Небольшим утешением для болельщиков в октябре стала победа над «Де Графсхапом» в Кубке Нидерландов, но в чемпионате положение команды заметно пошатнулось.

«Витесс» теперь делит четвёртое место с «Утрехтом» и «Виллемом II», а отставание от зоны Лиги чемпионов увеличилось до девяти очков. Арнемцы всё ещё входят в зону еврокубков, но в Нидерландах они шире, чем в других лигах, так как по окончании сезона сразу несколько команд продолжают борьбу за последнюю путёвку в Лигу Европы.

Для Слуцкого и три поражения подряд были худшим результатом, показанным за два года работы в Голландии, а четыре стали обновлением антирекорда. До этого «Витесс» под руководством российского специалиста переживал шестиматчевую серию без побед в прошлом сезоне, но тогда клуб хотя бы набрал пять очков и сыграл вничью с ПСВ и «Фейеноордом», а забитых мячей было целых 11. Сейчас же за четыре матча «Витесс» поразил ворота соперников всего дважды, а пропустил восемь раз.

Неудачи в обороне можно было бы списать на потерю Вячеслава Караваева — российский защитник до перехода в «Зенит» был одним из крепких игроков основы. Но из команды Слуцкого он ушёл ещё в начале сентября, задолго до начала безвыигрышной серии. Линия обороны «Витесса» с тех пор не перестраивалась, но из образцовой она постепенно превратилась в ненадёжную.

В попытке реанимировать команду Слуцкий решил отказаться от привычной схемы 4-4-2 в матче со «Спартой» и выпустить на позиции атакующего полузащитника новичка Кэйсукэ Хонду. 33-летний японец, хорошо знакомый тренеру по работе в ЦСКА, присоединился к «Витессу» в ноябре, и матч в Роттердаме должен был стать для него дебютным.

Но перемены не пошли на пользу. «Витесс» активно играл через Хонду, который также стал основным исполнителем стандартов. Только надолго вдохновения у команды не хватило. Стоило арнемцам дважды отдать инициативу в каждом тайме, как они получали в свои ворота по мячу, а отыгрываться уже не успевали.

Слуцкий после четвёртого проигранного матча сохранял спокойствия и уверял, что не переживает из-за призывов к своей отставке.

«Я не испытывал такого ранее. Это очень больно. Но мы должны продолжать усердно работать. После каждого поражения теряется уверенность. Это тяжело для команды и болельщиков. Я понимаю реакцию фанатов. Это нормально в такой ситуации. Волнуюсь ли я за своё место? Никогда этого не делаю. Зачем усиливать давление? Меня интересует только то, как улучшить качество игры. О себе никогда не беспокоюсь. Только смотрю на команду. Но ситуация болезненная», — цитирует Слуцкого Omroep Gelderland.