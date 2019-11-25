Милевский разрыдался после чемпионства «Динамо» 

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский дал волю эмоциям после завоевания первого чемпионского титула в истории клуба.
На кадрах, попавших в телетрансляцию по. окончании матча 29-то тура чемпионата Белоруссии между "Динамо" и "Витебском" видно, как из глаз 34-летнего форварда текут слезы.
Видео можно посмотреть в Twitter.
pic.twitter.com/zswEHwNoFi— Drafts 2.0 (@drafts_2) 24 ноября 2019 г.
Напомним, что в свое время Милевский в составе киевского "Динамо" трижды выигрывал чемпионат Украины.
В России он успел поиграть за "Тосно", прекративший свое существование в 2018 году.
Ранее сообщалось, что болельщики нидерландского "Витесса" требуют отставки главного тренера команды, российского специалиста Леонида Слуцкого