Милевский разрыдался после чемпионства «Динамо»

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский дал волю эмоциям после завоевания первого чемпионского титула в истории клуба.

На кадрах, попавших в телетрансляцию по. окончании матча 29-то тура чемпионата Белоруссии между "Динамо" и "Витебском" видно, как из глаз 34-летнего форварда текут слезы.

Напомним, что в свое время Милевский в составе киевского "Динамо" трижды выигрывал чемпионат Украины.

В России он успел поиграть за "Тосно", прекративший свое существование в 2018 году.