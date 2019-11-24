Экс-игрок сборной России высказался о Шюррле

Игрок, который в 2014 году вместе со сборной Германии стал чемпионов мира, перешел в столичный клуб летом 2019 года, однако с тех пор не закрепился в основе красно-белых. Павлюченко объяснил такую ситуацию травмами.

"Я же говорю, Криштиану Роналду и Месси могут приехать к нам и не заиграть. Другой чемпионат, другой менталитет. Может быть, у Шюррле есть проблемы с этим", — заявил экс-форвард.

Ранее РПЛ выступила с заявлением по поводу оскорбления Артема Дзюбы фанатами "Спартака".