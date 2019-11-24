Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого 

Болельщики нидерландского "Витесса" требуют отставки главного тренера команды, российского специалиста Леонида Слуцкого, сообщает "Чемпионат.com".
В чемпионате Нидерландов команда российского тренера проиграла четыре матча подряд, в 14-м туре национального первенства "Спарта" переиграла "Витесс". Таким образом, подопечные Слуцкого занимают пятую строчку в турнирной таблице.
Болельщики клуба после матча запустили в социальных сетях хэштег #SlutskyOut. Фанаты хотят увидеть нового наставника клуба.
Ранее сообщалось, что "Витесс" Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд.