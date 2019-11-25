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Хоккей
22 ноября

Российская Премьер-лига

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Тамбов
Тамбов
2 3
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

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Леванте
Леванте
2 1