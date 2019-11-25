Погба не хочет играть за «Манчестер Юнайтед»

Погба восстановился от травмы, но не хочет играть за «МЮ» (Cope)

По данным испанской радиостанции Cope, француз восстановился от травмы, из-за которой пропустил почти два месяца, но не хочет играть за «МЮ».

В связи с этим главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер готов рассмотреть продажу футболиста этой зимой за приемлемые деньги, хотя летом не хотел его отпускать.