Погба не хочет играть за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может сменить клуб в январе.
По данным испанской радиостанции Cope, француз восстановился от травмы, из-за которой пропустил почти два месяца, но не хочет играть за «МЮ».
В связи с этим главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер готов рассмотреть продажу футболиста этой зимой за приемлемые деньги, хотя летом не хотел его отпускать.
В приобретении Погба был заинтересован «Реал». Неоднократно сообщалось, что хавбек — приоритетная цель для тренера мадридцев Зинедина Зидана.