Моуринью призвал дать ему время

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью призвал дать ему время, чтобы развить свои идеи, передает Sport24.

Во время предматчевой пресс-конференции специалист пообщался с журналистами. 26 ноября в Лондоне в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Тоттенхэм" сыграет с греческим "Олимпиакосом".

"Дайте мне время, чтобы развить свои идеи, и у нас не будет проблем ни с одной командой Европы. Мы не боимся никого", — заявил Моуринью.

В дебютном матче португальца английский клуб обыграл "Вест Хэм" со счетом 3:2 в чемпионате Англии.

Ранее Моуринью прокомментировал победу "Тоттенхэма" над "Вест Хэмом".