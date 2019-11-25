Петербург может остаться без Евро-2020

Санкт-Петербург может лишиться матчей Евро-2020 из-за отстранения России

Санкт-Петербург может лишиться матчей Евро-2020 из-за вероятного отстранения России от международных соревнований на четыре года, передает The New York Times.

25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от участия в международных стартах сроком на четыре года, а также запретить стране подавать заявки на проведение таких турниров.

Вопрос с проведением матчей чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге пока не прояснен.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что Россия не сможет подавать заявки на проведение международных турниров.