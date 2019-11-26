Дель Пьеро: «Роналду может многое дать „Ювентусу“

Экс-футболист туринского «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро поделился мнением о форварде команды Криштиану Роналду.

«Подобное поведение не красит футболиста такого уровня, однако не стоит преувеличивать значение этого жеста, учитывая поведение Криштиану в обычной жизни. Он большой профессионал, коллеги уважительно у нему относятся.

Роналду по-прежнему может многое дать нашей команде. В текущем сезоне Криштиану показывает менее яркую игру, однако с февраля, когда начнутся матчи плей-офф Лиги чемпионов, он должен начать делать разницу», — цитирует дель Пьеро AS.

Напомним, что Роналду после замены в матче 11-го тура Серии А с «Миланом» покинул стадион до завершения встречи, разозлившись из-за решения тренера. Источник новости — www.euro-football.ru