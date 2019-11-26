России нашли замену на Евро-2020

Сборная Шотландии по футболу может заменить сборную России на чемпионате Европы 2020 года, если ее отстранят. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Не так давно, как сообщал «Рамблер», российская команда гарантировала себе участие в финальной стадии Евро-2020, в рамках отборочного турнира заняв второе место в группе I. Сборная Шотландии заняла в той же группе третье место.

Между тем на днях комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинил Россию в попытке скрыть прием местными спортсменами допинга и манипуляциях с этой целью с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

В этой связи комитет по соответствию WADA рекомендовал среди прочего лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, российских спортсменов — права в течение четырех лет участвовать в международных спортивных соревнованиях иначе как в нейтральном статусе, а Россию — права на их проведение, в том числе права на проведение тех турниров, что страна уже получила.

9 декабря рекомендации комитета по соответствию будут рассмотрены исполнительным комитетом WADA. По данным The Telegraph, если исполком с ними согласится и сборная России будет отстранена от участия в Евро-2020, то ее место может занять сборная Шотландии.