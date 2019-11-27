«Спартак» оштрафовали на 100 тысяч

«Спартак» оштрафовали за оскорбления Дзюбы

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подчеркнул, что позиция его комитета к оскорблениям и нецензурной брани на стадионе остается непримиримой.

«В первую очередь нам нужно думать о зрителях, которые приходят на футбол, среди них есть женщины и дети, культура боления должна быть уважительной», — заявил он.

Как сообщал «Рамблер», во время отборочной встречи на Евро-2020 сборной России с Сан-Марино некоторые болельщики скандировали «Дзюба, Дзюба, иди ***».

После матча интернет-пользователи припомнили Дзюбе его недавние слова о мечте стать лучшим бомбардиром в истории сборной и забить семь голов.