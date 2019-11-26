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Предсказана судьба сборной России по футболу после санкций от WADA 

Lenta.ru 2 часа назад
Предсказана судьба сборной России по футболу
Фото: ТАСС
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что лишение сборной России флага и гимна на чемпионате Европы 2020 года теоретически возможно. Так функционер отреагировал на вопрос о рекомендациях комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает ТАСС.
По мнению Колоскова, отстранить команду от участия в Евро точно не получится. При этом он отметил, что у России достаточно сильные позиции в Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Шансов, что Россию лишат права проведения матчей чемпионата Европы 2020 года, ноль», — также заявил Колосков.
У ФИФА и УЕФА, по его словам, есть свои медицинские комитеты, своя допинг-служба и своя аккредитованная лаборатория. В распоряжении организаций имеется база данных российских футболистов.
Ранее 25 ноября стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 9 декабря. Если рекомендация будет принята, то российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2020 года только под нейтральным флагом. В отчете комитета речь также шла о футбольных турнирах.
19 ноября британский таблоид Daily Mail сообщил, что России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории. О том, что данные из нее были подменены, стало известно в сентябре.
Чемпионат Европы пройдет летом 2020 года в 12 городах Европы. Сборная России уже прошла отбор на турнир. Три матча группового этапа и одна четвертьфинальная встреча должны пройти в Санкт-Петербурге.
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Теги:
Футбол , Вячеслав Колосков , УЕФА , РФС , СБОРНАЯ РОССИИ , Всемирное антидопинговое агентство , Daily Mail , ИТАР-ТАСС
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