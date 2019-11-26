Предсказана судьба сборной России по футболу после санкций от WADA

По мнению Колоскова, отстранить команду от участия в Евро точно не получится. При этом он отметил, что у России достаточно сильные позиции в Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Шансов, что Россию лишат права проведения матчей чемпионата Европы 2020 года, ноль», — также заявил Колосков.

У ФИФА и УЕФА, по его словам, есть свои медицинские комитеты, своя допинг-служба и своя аккредитованная лаборатория. В распоряжении организаций имеется база данных российских футболистов.

Ранее 25 ноября стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 9 декабря. Если рекомендация будет принята, то российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2020 года только под нейтральным флагом. В отчете комитета речь также шла о футбольных турнирах.

19 ноября британский таблоид Daily Mail сообщил, что России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории. О том, что данные из нее были подменены, стало известно в сентябре.

Чемпионат Европы пройдет летом 2020 года в 12 городах Европы. Сборная России уже прошла отбор на турнир. Три матча группового этапа и одна четвертьфинальная встреча должны пройти в Санкт-Петербурге.