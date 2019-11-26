Месси — Неймару: «Я уйду через два года, а ты займёшь мое место»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси делал всё возможное для возвращения нападающего «ПСЖ» Неймара на «Камп Ноу» прошлым летом. Напомним, что два с половиной года назад бразилец уехал в Париж, выплатив каталонцам 222 млн евро отступных.

— Мы можем выиграть Лигу чемпионов только вместе, — приводит слова Месси. — Я уйду через два года, а ты займешь мое место.

Напомним, что трио Месси — Луис Суарес — Неймар помогло «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов в 2015 году.

В текущем сезоне 27-летний Неймар провел всего шесть матчей в Лиге 1, в которых забил четыре мяча. Его трансферная стоимость на сегодняшний день оценивается в 180 млн евро.