Дзюба забил: «Зенит» обыграл «Лион»

Петербургский «Зенит» обыграл «Лион» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 2:0.

Автором первого мяча на 42-й минуте матча стал Артем Дзюба . Он забил свой 8-й гол в Лиге чемпионов за карьеру и догнал по этому показателю экс-игрока «Спартака» Андрея Тихонова , который считался самым результативным российским игроком в турнире.

Второй гол в ворота «Лиона» забил Магомед Оздоев на 84-й минуте.

Петербургский клуб с 7 очками занимает второе место в турнирной таблице в группе G, «Лион», также с 7 очками, находится на третьем месте.

10 декабря «Зениту» предстоит встретиться с «Бенфикой» в Лиссабоне.