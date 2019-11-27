Экс-футболист «Спартака» собирает деньги на жизнь

Генеральный секретарь футбольной школы Metta Гиртс Михельсонс заявил, что бывший футболист сборной Латвии Андрей Рубин остался без средств к существованию, выложив на своей странице в Twitter поздравления с днём рождения игрока, который был 26 ноября, а также прикрепил его банковский счёт, призвав всех сделать пожертвования.
После блестящей карьеры в сборной жизнь стала не сладкой. На данный момент наш Андрей без средств к существованию, — написал Михельсонс.
Andrejs Rubīns šodien svin dzimšanas dienu. Sadzīve pēc spīdošas karjeras @kajbumba izlasē ir izvērtusies sūra. Vairāki @FutbolaVirsliga klubi un citi draugi sedza gūžas operāciju. Šobrīd mūsu Andrejs ir bez ikdienas iztikas līdzekļiem: (
Varam iepriecināt — LV84UNLA0055000562933 https://t.co/CTOvFczDJf— Ģirts Mihelsons (@girtsmihelsons) 26 ноября 2019 г.
Sveicieni Andrejam Rubinam dzimšanas dienā! 🎁
⚽️ Crystal Palace kreklā viņam divi vārti — abi Līgas kausā, abi ļoti skaisti! Lūk, pret Lesteras City 2000. gada 1. novembrī!
P. S. Arī šajā mačā vārtos londoniešiem Koļinko. pic.twitter.com/tyfwuHlJkn— Kārlis Krēgers (@karliskregers) 26 ноября 2019 г.
41-летний Рубин играл в России с 2003 по 2006 год, выступая за ярославский «Шинник» и московский «Спартак». Он также является вторым в списке рекордсменов сборной Латвии по количеству проведенных матчей — 117.
Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Василий Кульков перенёс 14-часовую операцию в 62-й московской больнице в Красногорске. Ранее его жена обратилась за помощью в сборе средств на лечение Кулькова, писал News.ru. У бывшего футболиста диагностировали рак желудка третьей степени.