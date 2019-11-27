Дзюба пожаловался на фанатов

Дзюба пожаловался на болельщиков

Как сообщал «Рамблер», ранее сборная России разгромила команду Сан-Марино со счетом 5:0 в рамках заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы. Капитан сборной Артем Дзюба провёл на поле всю игру, но не забил ни одного гола. В процессе матча с фанатских трибун, на которых присутствовали российские болельщики, в адрес футболиста звучали оскорбления, в том числе с использованием нецензурной лексики.

Аналогичная ситуация произошла на игре «Урала» и «Спартака» (0:0), когда болельщики вновь скандировали нецензурную кричалку в адрес Артема Дзюбы, ранее игравшего за москвичей.

Дзюба пожаловался на фанатские выкрики президенту РПЛ Сергею Прядкину, который очень близок к национальной команде, бывает в раздевалке и всегда на связи с лидерами сборной.