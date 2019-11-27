Дзюба пожаловался на фанатов

Как пишет издание «Бизнес-Online», помимо Прядкина Дзюба обратился с жалобой на фанатов и к другим руководителям российского футбола.

Напомним, сборная России обыграла команду Сан-Марино в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 5:0. С самого начала матча группа болельщиков начала выкрикивать нецензурные слова в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Позже к оскорбившим Дзюбу болельщикам обратилась сборная России. За форварда также заступились болельщики в соцсетях.