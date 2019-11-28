Лэмпард оценил матч с «Валенсией»

Лэмпард назвал необычным матч с «Валенсией»

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард оценил выступление подопечных в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Валенсией", передает пресс-служба клуба.

Встреча проходила на домашнем стадионе "летучих мышей" — "Месталье" — и завершился ничьей со счетом 2:2.

По мнению наставника "синих", он доволен результатом в целом, назвав минувший матч сложным.

"Ничья дает нам возможность самим решать вопрос о выходе в плей-офф в домашней игре с французским "Лиллем", не обращая внимания на соперников", — заявил Лэмпард, отметив, что потенциал как "Челси", так и "Валенсии" в прошедшей игре был велик.

"Этот матч был достаточно необычным. У обеих команд были шансы, но мы позволяли много сопернику. Так что в данный момент еще должны быть довольны таким исходом. Игра была действительно сложной", — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что известна половина участников плей-офф Лиги чемпионов.