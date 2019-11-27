Месси покинет «Барселону»

СМИ: Месси планирует покинуть ФК «Барселона» в 2021 году

Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси может покинуть клуб в конце сезона-2020/21. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французский журнал France Football.

По информации источника, после ответного полуфинального матча в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, который завершился гостевым поражением каталонцев от английского "Ливерпуля" со счетом 0:4 (в первом матче дома "Барселона" победила со счетом 3:0) и вылетом из турнира, Месси пообщался с бывшим одноклубником, ныне выступающим в составе французского "Пари Сен-Жермен" бразильцем Неймаром. Аргентинец заявил ему, в частности, следующее: "Только вместе мы можем победить в Лиге чемпионов, я хочу, чтобы ты вернулся в "Барселону". Через два года я покину клуб и ты станешь единоличным лидером". Минувшим летом СМИ неоднократно сообщали об интересе "Барселоны" к Неймару и предполагаемых деталях сделки о трансфере.