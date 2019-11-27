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Юрген Клинсманн возглавил немецкую «Герту» 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Клинсман возглавил «Герту»
Фото: EPA
Немецкий специалист Юрген Клинсманн стал главным тренером футбольного клуба "Герта", который выступает в высшем дивизионе чемпионата Германии. Он сменил на этом посту Анте Човича, с которым был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.
Как сообщает официальный сайт "Герты", соглашение с Клинсманном рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее 55-летний специалист возглавлял сборные Германии и США. Кроме того, он тренировал мюнхенскую "Баварию".
В текущем чемпионате Германии по футболу "Герта" занимает 15-е место. В активе берлинской команды 11 очков после 12 матчей.
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Теги:
Футбол , Юрген Клинсманн
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