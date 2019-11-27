Путин рассказал о росте популярности футбола в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране растет популярность футбола.

"Футбол, наверное, самый популярный вид спорта, но популярность растет, по нашим подсчетам, примерно три миллиона человек так или иначе связаны с футболом", — цитирует Путина ТАСС.

По словам главы государства, рост популярности связан также с проведением крупных турниров.

Ранее Путин пообещал сделать все для подготовки Санкт-Петербурга к Евро-2020.