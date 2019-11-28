Дзюба ответил злопыхателям: пусть лают и вякают

Игрок «Зенита» и сборной России Артем Дзюба заявил, что его не волнуют звучащие с трибун оскорбления, и пообещал повоевать со «Спартаком» в предстоящей игре. Интервью с футболистом опубликовано на YouTube-канале Zenit Football Club.
«Пусть кто-то лает, вякает, я спокойно делаю свое дело, пока буду отвечать там [на поле — прим.ред.]», — заявил он.
По словам Дзюбы, он уже готовится к матчу Премьер-лиги со «Спартаком», который состоится 1 декабря.
«Впереди такая война. Будем стараться победить», — заключил он.
Как сообщал «Рамблер», во время отборочной встречи на Евро-2020 сборной России с Сан-Марино болельщики «Спартака» скандировали «Дзюба, Дзюба, иди ***».
Сборная РФ одержала победу со счетом 5:0. Голы забили Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко, а Дзюба во время игры не отличился.
Позже Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Спартак» на сто тысяч рублей за оскорбительные выкрики болельщиков.