Дзюба ответил злопыхателям: пусть лают и вякают

«Пусть вякают»: Дзюба ответил на оскорбления

«Пусть кто-то лает, вякает, я спокойно делаю свое дело, пока буду отвечать там [на поле — прим.ред.]», — заявил он.

По словам Дзюбы, он уже готовится к матчу Премьер-лиги со «Спартаком», который состоится 1 декабря.

«Впереди такая война. Будем стараться победить», — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», во время отборочной встречи на Евро-2020 сборной России с Сан-Марино болельщики «Спартака» скандировали «Дзюба, Дзюба, иди ***».