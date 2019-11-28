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«УЕФА радует футбол в России»: Чеферин встретился с Путиным 

Газета.Ru 10 часов назад
«Радует футбол в России»: Чеферин встретился с Путиным
Фото: РИА Новости
Президент УЕФА Александр Чеферин прилетел 27 ноября в Россию, чтобы встретиться с главой государства Владимиром Путиным, а затем отправиться на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Лион».
25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) сделал рекомендацию исполкому организации отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на четыре года, лишить страну на тот же срок права проведения международных спортивных состязаний, а также повторно лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Теперь 9 декабря исполнительный комитет WADA рассмотрит 89-страничный отчет и вынесет само решение. При этом раньше рекомендации комитета по соответствию исполнялись всегда со стопроцентной точностью.
В свете первых двух пунктов возможных санкций стало тревожно за грядущий чемпионат Европы по футболу. Сборная России квалифицировалась туда и должна выступить в группе В, где уже известны два из трех ее соперников — Дания и Бельгия.
При этом три матча группового этапа и четвертьфинал турнира должны состояться в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе «Зенита».
Сразу же появились слухи, что возможна ситуация, при которой Россия лишится и участия в турнире, и права его проведения. В качестве сборной, которая заменит команду Станислава Черчесова сразу была названа Шотландия, которая заняла третье место в нашей отборочной подгруппе.
Впрочем, официальная позиция Союза европейских ассоциаций (УЕФА), пусть и не высказанная прямым текстом (видимо, чтобы не нагнетать обстановку), заключается в том, что футбол не имеет отношения к допинговым разборкам в российском спорте, и здесь к нашей стране нет никаких претензий.
Ну а когда накануне стало известно, что президент УЕФА Александр Чеферин прилетит в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с первым лицом государства Владимиром Путиным, видение ситуации Союзом стало еще очевиднее.
Визит главы европейского футбола в Россию практически прямым текстом говорит о том, что УЕФА не собирается лишать страну большого праздника.
«Чемпионат мира прошел идеально, и эти два товарища (помощник президента Игорь Левитин и глава Российского футбольного союза Александр Дюков, которые присутствовали на встрече — прим. «Газета.Ru») знают, что я вовсе не дипломат, поэтому говорю это вовсе не потому, что это какой-то политес. Я на самом деле уверен в том, что чемпионат мира был организован идеально. И я уверен в способности России организовывать на высочайшем уровне такого рода мероприятия, — подчеркнул Чеферин на встрече с Путиным.
— Для меня это радость и большая честь не только потому, что Санкт-Петербург — один из 12 городов, которые примут у себя Евро-2020, а также потому, что сегодня здесь состоится матч клуба «Зенит», на котором мы будем присутствовать. Мы в УЕФА рады тому, что футбол в России приобретает все большее и большее значение».
«Сделаем все, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков. Это будет особый чемпионат, поскольку он будет проходить под знаком 60-летия проведения подобных чемпионатов. Для нас это имеет немаленькое значение, потому что когда проводился первый чемпионат 60 лет назад, Советский Союз выиграл его, — ответил футбольному функционеру президент России.
— Россия является членом УЕФА прямо с года основания — с 1954-го, и наши представители работают почти во всех его комитетах и комиссиях».
Позже Чеферин действительно посетил матч «Зенита» и наблюдал за победой сине-бело-голубых в компании с главой клуба и «Газпрома» Алексея Миллера, сдержанно радуясь голам Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева.
От решения исполкома WADA 9 декабря не стоит ожидать ничего хорошего, но можно констатировать, что футбола это все вряд ли коснется. Как ни крути, а ФИФА и УЕФА живут по своим законам, не ссорясь со Всемирным антидопинговым агентством, но и не давая ему управлять всей жизнью своего вида спорта.
Даже дисквалификации за употребление запрещенных препаратов в «игре миллионов» всегда были мягче, чем в тех же циклических видах и вообще по кодексу WADA. Но главное здесь то, что российские футболисты исправно сдают допинг-тесты, и они оказываются отрицательными. Никаких оснований утверждать, что российский футбол в чем-то замешан, пока ни у кого просто нет.
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Теги:
Футбол , Игорь Левитин , Магомед Оздоев , Алексей Миллер , Станислав Черчесов , Александр Дюков , Александр Чеферин , Владимир Путин , УЕФА , Газпром , Зенит , РФС , СБОРНАЯ РОССИИ , Всемирное антидопинговое агентство , Газета.Ru
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