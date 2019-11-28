Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Названа причина допинговых проблем России
Названа причина допинговых проблем России
Зимние виды спорта
В Госдуме оценили борьбу с допингом в России
В Госдуме оценили борьбу с допингом в России
Зимние виды спорта
Назван самый популярный спортсмен года
Назван самый популярный спортсмен года
MMA
Месси установил новый рекорд Лиги Чемпионов
Месси установил новый рекорд Лиги Чемпионов
Футбол
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
2 3
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
2 1
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
3 3
Падерборн 07 Падерборн 07
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
1 2
Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
1 2
Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
2 1
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
Борнмут
1 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
23 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 2
Барселона Барселона
Бетис
Бетис
2 1
Валенсия Валенсия
Гранада
Гранада
1 1
Атлетико М Атлетико М
23 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
2 0
Боруссия М Боруссия М
Фортуна
Фортуна
0 4
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
1 2
Шальке-04 Шальке-04
24 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
1 1
Сочи Сочи
Урал
Урал
0 0
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
1 2
Краснодар Краснодар
24 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
3 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
24 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
1 1
Хетафе Хетафе
Осасуна
Осасуна
1 2
Атлетик Б Атлетик Б
Эйбар
Эйбар
0 2
Алавес Алавес
24 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
4 0
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 5
Майнц Майнц
25 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
2 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Вальядолид Вальядолид
29 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
22:30
Унион Унион
30 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
16:30
Урал Урал
Ахмат
Ахмат
19:00
Рубин Рубин
30 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ливерпуль
Ливерпуль
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
30 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
15:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:00
Эйбар Эйбар
Мальорка
Мальорка
20:30
Бетис Бетис
30 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Фортуна Фортуна
Герта
Герта
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Кёльн
Кёльн
17:30
Аугсбург Аугсбург
1 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
14:00
Оренбург Оренбург
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
19:00
Спартак М Спартак М
1 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
17:00
Арсенал Арсенал
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Астон Вилла Астон Вилла
1 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Севилья
Севилья
14:00
Леганес Леганес
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Гранада Гранада
Эспаньол
Эспаньол
18:00
Осасуна Осасуна
1 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Фрайбург Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Вердер Вердер
2 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Краснодар
Краснодар
19:30
Тамбов Тамбов
ЦСКА
ЦСКА
19:30
Арсенал Арсенал
2 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
3 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
22:30
Борнмут Борнмут
Бёрнли
Бёрнли
23:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
22:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Саутгемптон
22:30
Норвич Сити Норвич Сити
Челси
Челси
22:30
Астон Вилла Астон Вилла
5 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
22:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
23:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион

Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА 

ТАСС + ещё 18 2 часа назад
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Фото: РИА Новости
Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.
В активе российской команды 1470 очков. В 2019 году сборная России провела 10 игр в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В марте россияне на выезде проиграли команде Бельгии (1:3) и в гостях разгромили сборную Казахстана (4:0), в июне российская команда одержала две домашние победы — над сборными Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0), в сентябре в гостях победила команды Шотландии (2:1) и дома сборную Казахстана (1:0), в октябре российские футболисты на своем поле переиграли шотландцев (4:0) и на выезде разгромили команду Кипра (5:0), а в ноябре дома проиграли команде Бельгии (1:4) и в гостях победили сборную Сан-Марино (5:0).
По итогам отборочного турнира сборная России вышла в финальную часть чемпионата Европы. Уже известны два из трех соперников россиян по групповому раунду, ими стали команды Бельгии и Дании. Третий соперник сборной России станет известен в результате жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
Лидерство в рейтинге сохраняет сборная Бельгии (1765 очков), второе место занимает команда Франции (1733), третьими идут бразильцы (1712). В первой десятке произошло одно изменение — сборная Хорватии (1642) обошла команду Португалии (1639) и поднялась на шестое место. Сборная Дании располагается на 16-м месте (1598).
Сборная Мьянмы (1081) поднялась на 11 позиций (136-е место), это лучший результат за месяц, команда Экваториальной Гвинеи (1066) опустилась на 10 строчек (145-е место), что является худшим результатом.
Система подсчета очков
После чемпионата мира 2018 года ФИФА изменила систему подсчета очков. Отчасти нововведение было обусловлено появлением Лиги наций — нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванного заменить товарищеские матчи. Также новая система была введена, чтобы принимающие чемпионат мира или другой крупный турнир сборные медленнее теряли позиции в рейтинге, так как победы над сильными командами, даже в товарищеских матчах, теперь оцениваются большим количеством очков.
Согласно новой системе, наименьшим коэффициентом оцениваются товарищеские встречи за пределами "окон" календаря для международных матчей (0,5), следом по важности идут товарищеские игры в пределах "окон" (1,0), матчи группового этапа Лиги наций (1,5), матчи плей-офф этого же турнира (2,5) и отборочные встречи континентальных и мировых первенств (2,5). Наибольшим коэффициентом оцениваются матчи финальной стадии мировых и континентальных чемпионатов — от 3,5 до 6,0.
Изменилась и система подсчета очков за результаты. Теперь за победу дается 1 очко, за ничью — 0,5, поражение — 0. Поражения в финальных стадиях турниров не будут учитываться. Из системы исключены подсчет среднего числа очков, набранных командой за год, коэффициент конфедераций, очки за поражение и победу в серии пенальти, но учитывается сила соперника.
Лучшие моменты Премьер-лиги
ТАСС: последние новости
"Барселона" победила "Боруссию" и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов "Барселона" победила "Боруссию" и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов Гол Дзюбы принес "Зениту" победу над "Лионом" в матче Лиги чемпионов Гол Дзюбы принес "Зениту" победу над "Лионом" в матче Лиги чемпионов СМИ: Месси планирует покинуть ФК "Барселона" в 2021 году СМИ: Месси планирует покинуть ФК "Барселона" в 2021 году
Комментарии1 
Теги:
Футбол , УЕФА , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина допинговых проблем России
Названа причина допинговых проблем России 100
В Госдуме оценили борьбу с допингом в России
В Госдуме оценили борьбу с допингом в России
Назван самый популярный спортсмен года
Назван самый популярный спортсмен года
Месси установил новый рекорд Лиги Чемпионов
Месси установил новый рекорд Лиги Чемпионов
Тотьмянина назвала примами Загитову и Медведеву
Тотьмянина назвала примами Загитову и Медведеву
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Как накажут обидчиков Дзюбы
02:51
Как накажут обидчиков Дзюбы
Футбол Статьи
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение