Фанат «Зенита» ударил росгвардейца и пожалел

Удар по ноге росгвардейца обернулся для фаната «Зенита» тюремным сроком

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил болельщика «Зенита» Артура Данилова к одному году и восьми месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге представителя Росгвардии . Об этом сообщает РИА Новости.

Установлено, что после матча в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Краснодаром» Данилов ударил полицейского. Он не признал вину. Мужчина заявил, что не помнит случившееся. По словам фаната, он упал и оказался рядом с росгвардейцами.

Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» прошла 3 августа на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась со счетом 1:1. Конфликт с полицейскими возник из-за того, что болельщики, желавшие покурить в перерыве, наткнулись на ограждения и попытались их отодвинуть. Отмечалось, что фанаты кинули в силовиков тяжелый предмет, в результате чего один из сотрудников получил травму.

После матча было возбуждено уголовное дело, в ходе его расследования было задержано несколько человек. Еще 17 человек привлекли к административной ответственности.