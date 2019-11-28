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Вручите футбольному инопланетянину «Бриллиантовый Юпитер», а «Золотой мяч» оставьте для нормальных футболистов с планеты Земля 

News.ru 2 часа назад
Почему Месси стал позолоченным идолом без побед
Фото: Marcio Machado/Zuma/TASS
News.ru — о том, почему некогда диалектический вопрос «Месси или Роналду?» давно утратил свою актуальность, хотя футбольные чиновники и специалисты упорно продолжают вручать призовой «торт» «царице полей» только по той причине, что оказались в наркотической зависимости от магии имён.

Волшебник без лидерской изюминки

На днях в информационное пространство просочился инсайд: обладателем «Золотого мяча» по итогам нынешнего года станет… Угадайте с одного раза! Правильно, Лионель Месси. Церемония награждения лучшего футболиста планеты по версии известного журнала France Football пройдёт 2 декабря в Париже, однако голосование по этому вопросу завершилось 9 ноября. После чего делегация представителей издания наведалась в Барселону, чтобы записать интервью с лауреатом и сделать праздничные фото на обложку журнала, который должен выйти на следующий день после официальной церемонии, 3 декабря.
Эту информацию фактически подтверждает и популярный сайт Transfermarkt, уже вписавший на страницу главной звезды «Барселоны» очередную индивидуальную награду. До сего момента Месси завоёвывал «Золотой мяч» пять раз — с 2009 по 2012 годы и в 2015-м. Теперь на сайте появилась и шестая «зарубка» — 2019.
И здесь возникает вполне уместный и логичный вопрос: за что? За какие такие заслуги аргентинец удостоен титула лучшего футболиста мира? Может быть, выиграл с «Барселоной» что-нибудь более существенное, чем чемпионат испанской ла лиги? Нет, в Лиге чемпионов каталонцев показательно высек будущий обладатель трофея «Ливерпуль». Возможно, малыш Лео добился громкого успеха со своей сборной? Опять мимо: Аргентина проиграла полуфинал Кубка Америки бразильцам и снова осталась ни с чем.
С командными достижениями у Месси в нынешнем году, как видим, всё более чем скромно. Значит, стоит переключить внимание на личные качества Лионеля, которыми так любят восхищаться десятки миллионов болельщиков, специалистов и журналистов. Не скупясь при этом на эпитеты: «волшебник», «инопланетянин», «великий», «маг», «чародей» и тому подобное.
Давайте теперь попытаемся выставить более объективные оценки. Лео действительно обладает отменной техникой, дриблингом, видением поля и умением сделать классную передачу на любую дистанцию, его левая нога способна с ювелирной точностью положить мяч со штрафного в любую точку ворот. В лучшие годы Месси отличала и отменная скорость, которую сейчас, в свои 32, он включает всё реже, предпочитая перемещаться по полю пешком, лишь изредка «взрываясь».
Хватает у позолоченного аргентинского идола и недостатков, но дело даже не в его неумении или нежелании пахать в обороне и невозможности вести верховую борьбу ввиду маленького роста. Главный минус Лионеля — отсутствие характера победителя, качеств настоящего вожака. А без внутреннего стержня, без лидерской изюминки все эти комплименты с охами и всхлипываниями — «волшебник», «инопланетянин» и прочее — попросту превращаются в мишуру.

А был ли Лео без Хави и Иньесты?

Давайте вспомним действительно золотые годы Месси, когда он четырежды подряд становился обладателем «Золотого мяча». Тогда и сам он, и его «Барселона» по-настоящему блистала на европейской арене, выиграв Лигу чемпионов в 2009 и 2011 годах. Но всеми специалисты и здравомыслящими любителями футбола давно признано, что те успехи каталонцев базируются на потрясающей игре дуэта полузащитников Хави — Андрес Иньеста, которые и вели партнёров за собой, и от черновой работы Лео освобождали, и снаряды ему исправно подносили. Вот и показывал аргентинец себя во всей красе, зарабатывая (на тот момент куда более заслуженно, чем сейчас) один «Золотой мяч» за другим.
Однако стоило Месси приехать со сборной Аргентины на очередной крупный турнир, как сияние звезды мирового футбола сразу тускнело, а мечты о завоевании командных трофеев так и оставались мечтами. Стало уже притчей во языцех, что единственным турниром, выигранным Лео на уровне сборных, была Олимпиада-2008 в Пекине. Но в футболе, как известно, этот трофей не относится к числу самых престижных, поскольку на Олимпийских играх команды выставляют фактически молодёжные сборные, усиленные тремя возрастными игроками.
Что же касается чемпионатов мира и Кубков Америки, эти вершины «великий» аргентинец не покорял никогда. Да, добирался до финалов мундиаля-2014, трижды подбирался вплотную к Copa America (в 2007, 2015 и 2016 годах), но всякий раз проигрывал. Потому что в сборной за спиной не было партнёров калибра Хави и Иньесты, а повести команду за собой Месси попросту не дано.
Эпизод, случившийся после финала Кубка Америки-2016, в котором Аргентина второй год подряд в серии пенальти уступила чилийцам, тоже многое говорит о характере и натуре Лионеля. Сделанное в припадке истерики заявление о том, что он больше не будет играть за сборную, впоследствии было «заиграно» и забыто. Но возвращение в национальную команду успеха Месси и его партнёрам не принесло. Потому что есть хорошая поговорка: уходя — уходи. А очередные попытки обмануть судьбу и всё-таки вписать в свой послужной список хоть какую-то значимую победу со сборной обречены на провал.
Revierfoto via www.imago-images/Global Look Press
Вот и нынешним летом на Кубке Америки в Бразилии аргентинцы со своим лидером выглядели весьма бледно, и вполне могли вовсе не выйти из группы, если бы не голевые подвиги Лаутаро Мартинеса. 22-летний нападающий нынче «зажигает» в миланском «Интере» и, кстати, в будущем имеет куда больше шансов претендовать на роль «нового Марадоны», нежели неудачник Лео.

Вручите Лионелю «Бриллиантовый Юпитер», или в ожидании футбольного Кости Иночкина

Но давайте теперь вернёмся непосредственно к «Золотому мячу». В последние годы вручение этой награды реально превратилось в фарс с тем самым главным вопросом повестки дня: Месси или Роналду? И это притом, что и Криштиану в последнее время явно пошёл на спад. Но у него, по крайней мере, есть четыре «свеженьких» победы в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом» (2014, 2016-2018), а со сборной Португалии — титулы чемпиона Европы (2016) и первого в истории победителя Лиги наций (2019).
Здесь возникает ещё один логичный вопрос: чем руководствуются уважаемые специалисты, отдавая свой голос за того или иного кандидата на «Золотой мяч»? Завоёванными трофеями со сборной и клубом в текущем году? Тогда почему награда France Football досталась не представителю выигравшего Лигу чемпионов «Ливерпуля» (среди кандидатов, кстати, был голландский защитник мерсисайдцев Виргил ван Дайк), а вечному аргентинскому страдальцу? А чем не угодил голосующим Криштиану, пополнивший свою коллекцию трофеев кубком за победу в Лиге наций?
Если же у специалистов, выбирающих обладателя «Золотого мяча», подход примерно такой: «Месси по определению лучший, и никакие трофеи роли не играют», тогда какой смысл во вручении этой награды? Придумайте в таком случае приз с условным названием «Золотой Марс» или «Бриллиантовый Юпитер» и вручите его своему любимчику Лео пожизненно — как самому известному футбольному инопланетянину. А трофей «Золотой мяч» оставьте для нормальных футболистов с планеты Земля.
Сейчас же процедура с вручением некогда престижной награды France Football всё больше начинает напоминать парад-карнавал из знаменитого киношедевра Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Сколько бы масок и костюмов ни вышло на подиум, всем заранее известно: призовой торт товарищ Дынин всё равно вручит «царице полей» кукурузе.
Что ж, остаётся лишь дождаться, когда вместо «кукурузного» Лео на европейский футбольный подиум выскочит дерзкий Костя Иночкин. Тогда, глядишь, и «Золотой мяч» заново обретёт реальную ценность и престиж.
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Теги:
Футбол , Статьи , Андрес Иньеста , Лионель Месси , Реал
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