Ари об удалении: «Я поступил как ребенок, потерял голову»

Нападающий «Краснодара» Ари, который забил гол и получил красную карточку в игре Лиги Европы с «Базелем» (1:0), подвел итоги матча и высказался об удалении.

— Я поступил как ребенок. Он провоцировал меня всю игру, и на последних минутах я потерял голову. Так это и произошло.

— Почему не удалось забить с игры?

— В первом тайме мы очень хорошо играли, имели много моментов, но не сумели забить гол. Но главное, что мы взяли очень нужные три очка.

— Что изменилось по сравнению с первым матчем, который «Краснодар» проиграл 0:5?

— Я не играл в первом матче, но для меня эта игра тоже была как реванш. Я хорошо подготовился и сделал всё, чтобы выиграть и дать команде шанс биться за выход в плей-офф.

— Что нужно сделать, чтобы обыграть «Хетафе»?